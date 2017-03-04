高麗菜價格崩 愛心里長認購贈弱勢
高麗菜便宜，卻可以變愛心！由於產銷失衡，最近高麗菜價崩跌，菜農血本無歸叫苦連天，台中市西區吉龍里長李國禎發起「搶救菜農關懷弱勢」活動，購買15箱高麗菜分送到里內弱勢家庭，既幫菜農減輕損失，又給弱勢、獨居長輩加菜，送菜做愛心，一舉兩得。
里長李國禎說，從友人那得知台中山區農人栽種高麗菜因菜價崩跌從一顆170元跌至目前一顆20元，平地高麗菜又壓縮高山的市場，導致血本無歸，農人抱怨「種那麼漂亮也無效，都賣不出去！」他聽了好心疼，遂與友人討論後認購15箱高麗菜載下山分送里內弱勢家庭。
李國禎指出，獨居長輩收到愛心高麗後開心表示，高麗菜是最天然的「腸胃藥」，不但健胃、容易咀嚼好消化，「食用當地新鮮、在地、當季的作物，尚蓋好！」
分發送當天，社區關懷據點拿到新鮮高麗菜，就加了槓丸跟玉米等，烹煮一鍋熱騰騰美味蔬菜湯給長輩們食用，有吃又有拿，每人還限領一顆好吃又新鮮的高麗菜，幫助菜農，也讓自己的餐桌加菜。
(中時)
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