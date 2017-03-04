傳30校與陸簽承諾書 教部否認大學喊冤

世新大學與中國大陸學校交流時，簽署承諾書引發爭議，媒體今天再爆有30多校都曾簽署承諾書。教育部次長蔡清華今天否認此數據，強調仍在調查中。被點名的學校也一一喊冤。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。被媒體解讀為簽署「一中承諾書」。

教育部昨天初步清查，掌握6所學校曾簽署類似文件，但各校樣態不一，有的只是簽署課程不涉及敏感政治活動等。今天又有媒體報導，國內至少30校都曾與陸方簽署承諾書。

對此，教育部次長蔡清華表示，「都是外面自己猜的」，否認「至少30校」的數據來自教育部，只說目前都還在由各校回報當中。

被媒體點名的台灣大學，校方今天提出國際事務處於2016年8月16日提供的「聲明書」自清，內容並未觸及「一中一台」等，只強調陸生來台時，會遵循自由學風的原則接待，包括選讀課程和學術交流活動。

中國文化大學承認有「研修承諾書」，但是校方給陸生家長的承諾，意指文大不會帶學生參與敏感性政治活動。教育部如果有疑義，會提供資料配合釐清。

文化大學校長李天任昨天接受中央社採訪時說，兩岸交流應該鼓勵，希望教育部訂出一套準則，讓各校能夠依循。

成功大學校方指出，過往都沒被要求提供承諾書，直到今年，浙江大學準備送學生來台時，才突然增加這項要求。校方認為，承諾書的性質，應是陸生對自己母國的承諾，外界有所誤解。1060304

(中央社)