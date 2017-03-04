安麗盃撞球賽 台將4人進16強
安麗益之源盃撞球賽16強出爐，台灣選手有周婕妤、魏子茜、陳禾耘、吳曉雯4人闖進16強。
2017安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，2日起在台北體育館進行，經過兩天比拚，16強正式出爐。
周婕妤以7比1擊敗波蘭女將茲倫斯卡（Oliwia Czuprynska），魏子茜以7比1擊敗洪夢霞，陳禾耘以7比1擊敗德國女將格林（Kristina Grim ），吳曉雯以7比1擊敗同胞選手林沅君，讓台灣選手有4人擠進16強。
另外，謝喻雯以2比7敗給菲律賓女將森特諾（ChezkaCenteno），范育瑄以4比7敗給中國大陸女將劉莎莎，陳佳樺以6比7不敵德國女將伊凡諾夫斯卡亞（Veronika Ivanovskaia），未能晉級16強。1060304
(中央社)
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