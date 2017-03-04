把握5日好天氣 6日轉濕冷低溫探13度
把握週日好天氣，中央氣象局今天表示，明天水氣減少，全台白天都有機會見到陽光，6日起明顯轉冷，7、8日受大陸冷氣團影響，低溫下探攝氏13度。
告別冷空氣，今天全台各地溫暖舒適，中央氣象局表示，明天雲量減少，各地天氣更好，北部高溫上看24度，中南部可以達到26到29度，是適合出遊的好天氣。
不過，中央氣象局表示，明天入夜後鋒面接近，6日清晨就會有明顯涼意，北台灣會有明顯持續的降雨，中南部也會有局部性雨勢，7日、8日大陸冷氣團報到，北部低溫下探14度，沿海空曠地區低溫只有13度，感受濕濕冷冷。
氣象局補充，由於這波冷空氣挾帶大量水氣，3000公尺以上高山低溫有機會下探0度以下，因此週一到週三都不排除有可能降雪。
氣象局說，9日、10日大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回暖，但受到華南雲雨持續影響，還是會有短暫陣雨，提醒民眾未來一週都要攜帶雨具備用。1060304
(中央社)
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