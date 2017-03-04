機車騎士被壓車底 路人合力抬車救援
高雄30歲黃姓男子下午近4時騎機車經過苓雅區三多路、凱旋路口，疑因紅燈左轉後與後方機車擦撞，黃男連人帶車倒地，遭後方汽車碾過，他被卡在車底，路人合力將車體單側抬高，才讓他脫困，黃男傷勢嚴重，一度失去生命跡象，送醫急救後恢復呼吸心跳，目前仍在搶救中。
警方表示，黃男在三多路、凱旋路口，與另部呂姓男子駕駛的機車發生擦撞，呂男未受傷，但後方盧姓男子駕駛的自小客車煞車不及，將黃男碾過並壓在車底，路人見狀趕緊報案，並合力將汽車單側抬起，才讓警消順利將黃男拖出。
黃男一度失去呼吸心跳，送往民生醫院急救後，恢復生命跡象，目前仍在搶救；警方初步調查，黃男、呂男及汽車駕駛盧男均無酒駕。
(中時)
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