SBL》單季效力3隊 李恩：興奮又詭異
改穿台啤球衣的洋將李恩，今年創下SBL單季效力3支不同球隊的歷史紀錄，隨著4日將幫台啤在彰化縣立體育館舉行的季後賽首輪出賽，李恩說：「我現在的心情很興奮，畢竟這是我首次打SBL季後賽，卻也有點詭異。」
李恩4年前曾到達欣接受測試，且打過觀護盃，隨後第11季加盟台銀，第13季改披裕隆戰袍，第14季先替富邦打了20場，隨後幫台銀打了11場，卻因B.戴維斯左腳跟腱斷裂，李恩意外變成要替台啤打季後賽，可說一波多折。
「其實真的很怪，因為我去年季後賽首輪受傷沒法打，本季才訂了這個規則，沒想到第1個使用這規則的人還是我！」李恩說，「我想光用全本土應戰，確實很難贏球，只是我沒料到的是BD竟然跟我碰上同樣的命運。」
周一才到台啤練球的李恩表示，自己才到台啤5天，整體感覺很舒服，因為他知道來到1支很強球隊，還是上季冠軍，只是單一球季要去記住3支球隊不同的戰術體系，真的很累，「我必須趕緊忘記富邦與台銀戰術才行。」
不過李恩坦承，自己目前雀躍要打季後賽的心情跟去年一模一樣，「畢竟沒人看過我穿台啤球衣比賽吧，我過去雖在菲律賓、加拿大等地聯賽打過季後賽，但從沒打過SBL季後賽，我想今晚第1場比賽很重要，我很想幫台啤贏球。」
「除了感謝以前達欣隊友(應指朱億宗)在台啤很照顧我，我也很感激BD，我們本來就是好朋友，他一直努力幫我融入台啤這個新環境，」李恩說，「反正我想自己本季創了不少紀錄，單季打了3隊？這很難發生吧。」
李恩最後也說出自己最大期許，就是跟台啤在冠軍賽碰上歐布萊恩領軍的富邦，「我想這樣的對戰組合應該很具話題，超期待可以成真的。」
(中時電子報)
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