棄台清交選警大 立志要當波麗士

近十多年來，不少在學測成績優異的高三畢業生，放棄台清交名校，選擇警察大學就讀，警大校長刁建生分析，除了考量警察的穩定待遇、升遷外，最主要是可以成就自己，貢獻社會。

警大校長刁建生表示，警大以培養優秀警官為職，學生展現出不同於一般大專院校的風格，能文能武、能靜能動的表現，是很多優秀學子心中的夢想。

刁建生也說，警大這幾年不斷推動優質化警察教育計畫，包括「偵查與鑑識科技大樓」、「射擊館」等的硬體不斷提升，延續培養警察幹部的優良傳統外，也不斷追求創新與卓越，培養出具有專業執法知識、技能的傑出警察生力軍，是年輕人成就自己，貢獻社會的最佳管道。

中央警察大學公關室主任許福生表示，警大在近十多年來的學生素質越來越高，以國立羅東高中學生侯思筠，在今年學測中拿了73級分來說，成績可以上台清交等名校，但因為從小憧憬警察工作，立志要就讀警大，警大也特別到羅東高中鼓勵侯思筠，而類似優秀的學生，每年在警大更是不勝枚舉。

許福生表示，中央警察大學今年度的招生從3月1日至3月22日止，採網路報名，歡迎優秀學子加入警大行列。1060304

(中央社)