向女大生露鳥反被拍照 男吃官司
45歲許姓男子躲在文具店監視器死角下露鳥，卻被女大生拍下來 PO 上網，引起警方注意，查出身分，吃上官司。
這起露鳥案最先是在網路上被揭露，2 名女大生逛文具店，遭到不明男子跟蹤，男子刻意和女大生擦肩而過，當女大生走到角落，男子就掏出生殖器，還用手上下搓了幾下。
不過，女大生未驚嚇逃走，反而拍照，再找文具店員求助。店員趕往查看，男子已經逃走。女大生就在網上公佈男子露鳥照，呼籲網友小心，後來又下架相片。
台南市警局第二分局得知後，查出露鳥的是毒品管制人口的許男，警方已通知許男到案，將依法送辦。1060304
(中央社)
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