馬祖大坵賞鹿 零距離接觸

馬祖大坵島梅花鹿，在經歷枯草期後，與人接觸零距離，鹿群不僅毫不畏生，更大方擺好姿勢和大家互動拍照，可愛又溫馴的模樣，很快擄獲遊客的心，女生遊客抱著鹿隻，大喊超「卡哇伊」。

馬祖有100多隻純種梅花鹿，連江縣政府今年起進一步朝日本奈良公園模式規劃，3月底並請農委會專家到馬祖做管理及生存保育計畫調查，妥善經營大坵島生態旅遊。

大坵島具有豐富生態及景觀資源，除梅花鹿穿梭島上，可以親手餵養，到夏天還能觀賞翱翔燕鷗，及近在眼前的對岸大陸，連江縣政府規劃享受慢活生態之旅。1060304

(中央社)