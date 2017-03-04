3月幸福女人月 澎婦女健康講座登場

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3月是幸福女人月，台灣女人連線首場女性健康講座今天移師澎湖，希望所有婦女朋友注重自身權益與健康。

台灣女人連線推動「生產事故救濟制度」，歷經13年的努力，於2016年6月30日正式施行，成為由國家承擔女性生產風險的世界首例，今年全國將舉辦10場座談會，首場今天到澎湖。

澎湖水噹噹婦女會今天舉辦「生育大小事、國事家事女人事」健康講座，民進黨中央婦女部主任蔡宛芬應邀抵澎與100餘位婦女朋友分享「生產事故救濟制度、生產計畫及母嬰親善」3大主題，女人的健康與國家有關，希望所有婦女朋友注重自身權益與健康。

澎湖水噹噹婦女會理事長陳慧玲表示，3月是幸福女人月，水噹噹婦女會長期關心婦女權益，配合今天的健康講座與分享，讓婦女會員朋友瞭解「生產事故救濟制度」和「母嬰親善」這些生育大小事。

澎湖縣政府慶祝38婦女節，自今天起安排有系列活動，其中首場是女性健康講座率先登場，接續還包括有8日澎湖生博館、海洋資訊館與開拓館當天開放女性免費參觀、11日在演藝廳廣場有幸福女人月大型節慶活動、15日婦女中心有幸福女人咖啡免費喝和月底的乳房攝影篩檢等活動。1060304

(中央社)