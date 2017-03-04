馬祖大坵梅花鹿糧食不足 縣府提3方案
因應冬季枯草期，大坵梅花鹿食物短缺，連江縣政府產發處未來將以收購馬祖蔬菜三寶、採購台灣牧草、增種適合梅花鹿食用植物3方案，解決鹿群糧食不足問題。
梅花鹿到冬天面臨糧草不足問題，產發處將以3項方案因應枯草期來臨。首先收購生產過剩賣相不佳的高麗菜、蘿蔔等，再運至大坵島；其次，於必要時向台灣購買牧草；最後則於大坵增加種植梅花鹿可食植物，提供牠們更多的食物來源。
未來大坵將營造成生態公園，效法日本奈良公園模式發展，預計17日邀請農委會專家研議梅花鹿管理計畫，妥善規劃及經營梅花鹿生態旅遊。1060304
(中央社)
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