控制三高避免血管病變 減少截肢機率
高醫整形外科主任郭耀仁今天說，台灣有近200萬糖尿病患者、每年有數千人截肢，臨床上有人截肢8、9次。他說，要有效控制三高、避免血管病變再結合傷口照護可減少截肢機率。
郭耀仁發起的「台灣傷口照護學會」在總統府國策顧問賴春生及高醫大教授林幸道的催生下，今天在高醫舉辦糖尿病足照護國際研討會，有醫界專家及國內外學者出席研討。
郭耀仁表示，糖尿病人口占全台約8.4%，近200萬人，多為第二型糖尿病患者，每年有萬餘人因糖尿病足住院治療，數千人因為糖尿病足惡化而截肢，年齡多在50到70歲之間。
郭耀仁指出，在臨床的患者中不乏有人截肢8、9次。他還說，多為洗腎患者結合糖尿病，造成血管病變，他指出，如果患者一支腳被截肢，另一支腳在3年內被截肢的機率會有5成；他說透過傷口照護及血流控制、抗血栓等藥物控制得宜，可以延後再截肢的時間到10年後。
郭耀仁表示，傷口敷料日新月異，包含負壓輔助傷口治療，高壓氧，生長因子、富含血小板血漿等；不過他認為最重要的仍是團隊整合照護，及病人衛教才能使病患避免截肢的命運。
他說，跨科別合作，特別是血管外科合作，協助打通阻塞血管後，讓整形外科醫師進一步重建，才能有效地達到保存肢體的目的。
「台灣傷口照護學會成立大會及第一次國際研討會」，有包括日本、美國、馬來西亞及韓國等專家與會，肯定台灣的醫療進步及健保給付。1060304
(中央社)
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