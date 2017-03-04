匯豐女子高球賽3輪 龔怡萍並列49名

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台灣高球女將龔怡萍今天在匯豐女子錦標賽第3輪打出4鳥、1柏忌的69桿，3輪合計216桿成績並列49名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4619萬元）的匯豐女子錦標賽（HSBC Women's Champions），當地時間2日起在新加坡進行4回合共72洞的賽事。

本次唯一參賽的台灣選手龔怡萍，前兩輪打出74桿、73桿成績，兩輪合計147桿成績並列55名，今天她抓下4隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿69桿，3輪合計216桿成績並列49名。

首輪取得領先的韓裔美籍球星魏聖美（Michelle Wie）前兩輪打出66桿、69桿成績，今天她抓下6隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，3輪合計202桿成績重回領先位置。1060304

(中央社)