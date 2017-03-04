中信牛棚放火 港都盃交流賽不敵樂天巨人

中信兄弟回鍋洋投肯恩，熱身賽2場出賽連續5.2局無失分。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟4日在港都盃跨聯盟交流賽迎戰韓職樂天巨人，前5局一度4比0領先，但最後4局牛棚放火，終場以4比9敗陣。

中信兄弟雖然輸球，但回鍋的洋投肯恩球威受到肯定，先發3.2局未被擊出安打，加上上周對斗山熊先發2局，熱身賽已連續5.2局無失分，惟4日最快球速只有142公里，距去年最快154公里還有段差距。

中信兄弟第4局上場的張凱倫，6局失1分退場，隨後上場後援的杜家明，7局上被擊出3安打被追平4比4，官大元與歐耀宗第8、9局共失5分，終場吞下逆轉敗。

(中時電子報)