婦人飢餓迷途 警供食協助返家
高雄一名69歲林姓婦人，日前從楠梓離家後，找不到回家的路，在街頭流浪多時，飢腸轆轆，三民二分局民族所巡邏警網見狀，主動上前關心，提供食物供老嫗果腹，並利用人臉辨識系統，協助老嫗回家與家人團聚。
日前民族所巡邏警網巡佐林俊吉、警員洪嘉琪擔服巡邏勤務時，行經永年街63號，見到一名婦人呆坐路旁不知所措，警方見狀上前關心詢問，婦人便低下了頭一話不說，終於在兩人溫馨關懷下，說出自己已迷路多時，飢腸轆轆，忘記了回家的路，又沒有帶錢出門，束手無策，只好坐在路旁試圖回想起回家的路。
兩警聽聞後，便先載送林婦前往民族派出所，並提供熱食和飲用水給林婦，讓其充飢解渴，後便利用人臉辨識系統，確認了林婦的身分資料，並試圖聯繫林婦的家人，其黃姓兒子聽聞其母親迷途，先由警方帶返所休憩，不禁放鬆安心。
他說，母親離家後多時皆未回去，相當驚恐慌張，不斷在家附近找尋，但母親竟從楠梓區走到三民區，讓警方和黃民皆感到驚訝不已，但所幸林婦身體並無大礙，在休憩片刻後就和兒子返家。
林婦稱警方溫馨的話語、貼心的行動和那熱食杯水都讓他感受到溫暖，還不辭辛勞幫她找回回家的路，對警方的雪中送炭和積極協助感到萬分感謝。
(中時)
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