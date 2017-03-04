警抓酒駕男子 車上刀械毒品通通有

警方盤查陳男酒駕，其車上還起出武士刀、蝴蝶刀及K他命。（照片由警方提供）

台中市大墩派出所員警今天凌晨4時在惠文路盤查24歲陳姓男子酒駕，酒測值為0.26毫克，車上並查獲武士刀、蝴蝶刀及K他命，依公共危險、毒品、違反槍砲彈藥刀械管制條例將他送辦。

警方表示，當時處理的彭姓員警在惠文路發現一部自小客車行車不穩，攔下後發現駕駛陳姓男子渾身酒味，從警8年的彭姓員警機警過人，看到男子心虛，立即要求搜身盤查，在其褲子口袋查獲毒品吸食器。

陳男子經測得酒測值為0.26毫克，依涉嫌公共危險逮捕，接著檢查車輛時發現自小客車後座腳踏板放置一把已開封、具殺傷力的武士刀，並在陳男的左後口袋搜出3級毒品K他命（含袋毛重2.08公克），陳男向員警辯稱，該把武士刀是半年前友人寄放保管並非個人使用，警訊後將陳依公共危險、槍砲、毒品等三罪嫌移送法辦。

(中時)