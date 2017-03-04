全國護理師護士公會聯誼 表揚優秀護理人員
全國護理師護士公會聯誼4日在義大皇家酒店6樓舉行，近400名會員代表出席，高雄市副市長許銘春蒞臨表揚救護有功及研發優質醫療用品的35名護理人員，感謝她們對病患的貢獻，研發產品發揮了小創意大體貼的巧思。
護理人員平常除忙於臨床照護工作，急難救護也不落人後，去年發生起意外事故，有12位護理人員發揮善行義舉，公會特頒發護理之光感謝狀，表達對護理人員的肯定。
公會理事長高靖秋說，近幾年加強領導管理種子師資培育訓練，及幫助護理人員順利執業，並將醫院暴力行為列為公訴罪加重刑責，讓護理人員安心在職場工作，使得今年1月調查發現總離職續從2013年的12%降到2016的9.09%，明顯有逐年下降趨勢。
265名護理人員更發揮創意，研究各式醫療用品，希望臨床上病人減低痛苦與改善病況，同時角逐護理創新競賽獎，其中榮獲優良獎創新作品包括有「輸液止逆裝置」、「仿子宮嬰兒巢照護結構」、「拆卸型二合一保護手套」，得獎者各獲1萬元獎金及獎狀。
由慈濟技術學院林祝君老師創新研發的「輸液止逆裝置」，作品已申請專利，源起於林老師發現靜脈注射時常因回血導致血液凝塊阻塞血管，需拔針重新施注，研發「輸液止逆裝置」，可讓病人免於重複挨針之苦。
另為了提高新生兒存活率，國泰綜合醫院廖麗婘護理長以結合寧握築巢理念研發「仿子宮嬰兒巢照護結構」，使新生兒在X光檢查時能正確擺位，避免影響判讀。
三軍總醫院廖加怡護理師及督導潘玉玲研發「拆卸型二合一保護手套」，避免病患拉扯治療管線，又可增加病人安全舒適，有效提升照護效能。
(中時)
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