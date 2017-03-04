天生反骨「彈甲一」 獨特水墨畫個展即起展至26日

天生反骨，嘉義藝術家陳介一（筆名：彈甲一）跳脫水墨傳統，獨特風格吸引澳洲雪梨白兔中國當代藝術美術館收錄典藏。（高錦如攝）

陳介一畫風獨特，讓讀者看得津津有味。（高錦如攝）

跳脫傳統水墨畫形式，陳介一展個人風格。(高錦如攝)

牆上一幅幅水墨畫，畫風特殊，內文有錯字、字體也歪歪斜斜，與傳統水墨畫差距甚大，這些畫作全出自於嘉義藝術家陳介一（筆名：彈甲一），以自由暢遊的手法，讓觀眾發揮想像力。

這次展出主題為「桃花源記」，他認為墨在紙上暈染的痕跡有一種內斂美感，而在水墨上追求的也是那份自在，如同桃花源記那般的悠遊自在，因此不框架傳統水墨畫風，反而以隨性、逗趣的生活元素融入在圖中，給予讀者想像空間。

像是在水墨畫上寫上「瓜山射水」，其中射水的射還用墨水暈開，讓不少前來看畫的民眾在畫前議論紛紛，而這就是陳介一的個人風格，

昨在嘉義鐵道藝術村5號倉庫展出水墨畫個展，高中時期的美術老師陳哲也出席現場並爆料，陳介一簡直天生反骨，趣事一籮筐，如大學的畢業展，唯獨他將畫用反面呈現，這一展讓他獲得第一名，評審老師讚揚作品獨樹一幟，跳脫傳統思維，相當特別。

陳介一也因獨特畫風受到澳洲雪梨白兔中國當代藝術美術館肯定，收錄7幅畫作為典藏。彈甲一「桃花源記」水墨個展4日在嘉義鐵道藝術村5號倉庫登場，作品展至26日。

(中時)