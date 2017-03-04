天生反骨「彈甲一」 獨特水墨畫個展即起展至26日
牆上一幅幅水墨畫，畫風特殊，內文有錯字、字體也歪歪斜斜，與傳統水墨畫差距甚大，這些畫作全出自於嘉義藝術家陳介一（筆名：彈甲一），以自由暢遊的手法，讓觀眾發揮想像力。
這次展出主題為「桃花源記」，他認為墨在紙上暈染的痕跡有一種內斂美感，而在水墨上追求的也是那份自在，如同桃花源記那般的悠遊自在，因此不框架傳統水墨畫風，反而以隨性、逗趣的生活元素融入在圖中，給予讀者想像空間。
像是在水墨畫上寫上「瓜山射水」，其中射水的射還用墨水暈開，讓不少前來看畫的民眾在畫前議論紛紛，而這就是陳介一的個人風格，
昨在嘉義鐵道藝術村5號倉庫展出水墨畫個展，高中時期的美術老師陳哲也出席現場並爆料，陳介一簡直天生反骨，趣事一籮筐，如大學的畢業展，唯獨他將畫用反面呈現，這一展讓他獲得第一名，評審老師讚揚作品獨樹一幟，跳脫傳統思維，相當特別。
陳介一也因獨特畫風受到澳洲雪梨白兔中國當代藝術美術館肯定，收錄7幅畫作為典藏。彈甲一「桃花源記」水墨個展4日在嘉義鐵道藝術村5號倉庫登場，作品展至26日。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。