國軍基層幹部大缺額 考選免考國文英文
國防部公告「106年志願役專業預備軍官預備士官班考選簡章」，其中考試科目部分，原本必須考國文英文，但是經過修正公告後，發現刪除國文英文考科，只需口試及體能鑑測即可。
根據聯合新聞網報導，國防部發言人陳中吉證實，軍士官班考選刪除國文英文考科，因為學生多來自各大專院校，已有一定學養基礎，因此取消國英考科，也可以精簡考選作業。
本次考選，預定錄取軍官2,131 員（男性 1,825 員，女性 306 員），士官：1,320 員（男性 1,051 員，女性 269 員）。
國軍歷經十數年來精實、精進、精粹案（三精）的精簡員額，再加上原本預備實施卻未執行的固勇案，目的在精簡高層、充實基層。不過依招生簡章來看，似乎基層幹部仍然員額大缺。
(中時電子報)
關鍵字：國軍
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