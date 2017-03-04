南大附小邀劇團啟蒙大小孩 敲開孩子創意大門

南大附小邀請「影響．新劇場」蒞校，進行親職教育講座，與家長、孩子分享戲劇美好。(曹婷婷攝)

用戲劇敲開孩子的創意大門！未來計畫於課綱中融入戲劇表演的南大附小，今天特別邀請「影響．新劇場」蒞校，進行親職教育講座，透過暖身活動、拳王大賽、親子雕塑的互動過程，與家長、孩子分享戲劇美好。

創校百餘年的南大附小，長期在藝術與人文的音樂與美術課程自編教材，培養孩子欣賞與表演的能力，更隨著學校特色課程發展，未來，將融入戲劇表演。

附小校長許誌庭表示，附小多年來致力發展藝術與人文課程，許多學生少見美術、音樂老師，但，附小不但足額聘用，且落實藝術扎根計畫、自編藝術與人文教材並配合親職教育講座，融入小學校園少見的戲劇課程，希望學生能更展現自我，並結合其他藝文發展。

「影響．新劇場」劇團總監呂毅新，透過淺顯易懂的方式，介紹遊戲與戲劇對兒童發展的重要性外，團員更實際帶領親子進行肢體與聲音潛力的戲劇遊戲，也邀小朋友上台同樂，以「你來說、我來演」方式，將個人分享的感受或經驗化成4句一劇，由演員即時運用流動塑像的方式將故事展現。

呂毅新表示，目前這套模式已運用在「16歲小戲節」，頗獲青少年族群共鳴，希望未來向下延伸，和兒童結合，甚至成立兒童劇團，一起說演自己的故事。

「影響．新劇場」今年獲台南藝術節邀請，將於4月份於321藝術聚落推出戶外親子環境劇場《Knock！Knock！誰來敲門》，結合戲劇、環境、音樂、舞蹈和藝術裝置，將童話、文學中出現的橋段，化為立體劇場展現，讓日式老屋和花園轉化成通往想像世界的奇妙秘境和樞紐，創造親子互動觀賞戲劇嶄新體驗。

(中時)