泰國龜島又傳外籍女失蹤 俄國家人急尋
泰國著名的旅遊島嶼龜島又傳出有妙齡女遊客失蹤，已經兩週未與家人聯繫，在俄羅斯的家人已經向泰國警方報案。由於先前此地曾發生英國情侶遭到姦殺意外，引發外界關注。
根據泰國鮮得新聞報報導，這名23歲的俄羅斯女子Valentina Novozhyonova是於2月7日入境曼谷蘇凡納布國際機場，2月11日入住蘇叻他尼省龜島的一家飯店，預計於2月16日離開，不過直到今天仍未見其蹤影，飯店會同警方開啟房間，包括其護照和手機等財物都未遺失，但就是不見人。
俄羅斯女子的家人由於遲遲未獲得她的訊息，於是透過社群媒體協尋，也向泰國警方報案，希望能夠找到她。
2014年一對英國情侶在龜島度假時，不幸遭到殺害，案發後，泰國警方逮捕兩名緬甸移工，英國方面還派出警官前來協助調查，後來泰國法院對兩名嫌疑人判處死刑，引發緬甸民眾不滿，包圍泰國駐緬甸大使館並抗議，日前法院仍維持死刑判決，泰國政府也提醒居住在緬甸的僑民小心。
2015年也有一名英國女子在泰國失蹤，她最後現身的地點就是泰國蘇叻他尼省的龜島。1060304
(中央社)
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