沙漠上演斬首秀挨轟 洛史都華致歉喊冤
英國搖滾明星洛史都華（Rod Stewart）似乎在沙漠中模仿聖戰組織伊斯蘭國（IS）好戰分子斬首的橋段，畫面曝光後，遭轟對受害者不敬。他今天為此致歉。
路透社及英國廣播公司（BBC）報導，洛史都華的妻子在Instagram放上一段影片，只見72歲的洛史都華身前有名男子背向他跪在沙地上，他把手指劃過男子的脖子。影片是在洛史都華在阿布達比開唱前拍攝。
批評者表示，這段影片讓人想起IS斬首西方人質的宣傳影片。
洛史都華今天對此致歉，但說他的行為遭誤解，他只是在模仿像是「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）影集中的虛構場景。洛史都華1970年代暢銷歌曲包括Maggie May、Da Ya Think I'm Sexy等。
他在聲明中說：「這被人誤解，我能瞭解。我要向被冒犯的人致上最深歉意。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060304
(中央社)
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