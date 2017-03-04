HBL南山擊退能仁 男子連霸差1勝

高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋上演總決賽的4強賽，男子部分，南山以67比56力退能仁晉級決賽，離2連霸再進一步。

這也是南山和能仁本季第四度碰頭，尋求連霸的南山在預、複賽各輸3分、6分，不過8強賽南山則贏了11分，看得出來兩隊戰力在伯仲之間，

首節南山以22比14領先，第2節能仁在謝亞軒的帶領下緊咬南山，張鎮衙和謝亞軒都用外線互別苗頭，上半場結束，南山以37比26領先。

能仁在後頭苦苦追趕，第4節謝亞軒的打板三分球，又把差距縮小為個位數，加上南山主力李家慷5犯畢業，讓戰情持續緊張。

最後5分多鐘，能仁蘇志誠的三分球追成10分落後，不過南山吳凱翔和陳又瑋連續切入，拉開為14分差距，終場穩穩地收下勝利。1060304

(中央社)