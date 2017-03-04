詹啟賢勤訪花蓮 不看好南向政策

宣布參選國民黨主席的詹啟賢一連兩天勤訪花蓮基層，今天上午出席青工會交接典禮，下午與青年座談；他說，政府推動南向政策，不是故意唱衰，而是不看好。

詹啟賢強調「能革者」精神，他說，年輕人在國民黨內沒機會的迷思已經過去了，如今正值黨內人才斷層時期，年輕人真正的機會在國民黨。

他表示，國民黨內景況低迷，若要捲土重來，就要徹底改變。他宣布參選後率先提出培養黨內青年的政見，分別是「廢除黨員連署制」、「社青、學青共組議會」、「初選提名青年加權民調」、「建立青年參政學院、推動師徒見習制」等。

座談會中有青年提出花蓮觀光等行業，從去年下半年開始走下坡，政府推動南向，對年輕人而言是否太過冒險？

詹啟賢回應表示，不認為往外發展有什麼不好，鼓勵年輕人「心放寬，勇敢走出去，放眼世界。」不過南向政策目前仍是問號，並不看好，但不唱衰，千萬不要一廂情願覺得這是唯一希望。

他說，希望更多人來花蓮刺激消費，繁榮經濟，兩岸關係就要正常，「民主政治就是自己做，自己受」。1060304

(中央社)