高雄內門創意宋江陣競賽 4日登場
2017高雄內門宋江陣4日上午由副市長史哲在內門南海紫竹寺開鑼宣告活動開始，在地傳統文武陣頭、冠軍獎金高達百萬的全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭，齊聚一堂以陣會友，宣告發揚藝陣文化，武內門、鬥宋江。
開幕由各陣頭以藝陣最高規格迎賓古禮「青刀巷」展開，迎接賓客到場，並一同向觀音佛祖上香祈福，庇佑活動圓滿順利成功。
副市長史哲表示，內門宋江陣舉辦17年來，已經是臺灣藝陣的最大觀光節慶盛會，除了叫好叫座的全國創意宋江陣頭大賽，今年更由創校百年的內門國小宋江陣成員擔任小小解說員，講演宋江兵器及陣法，落實藝陣文化傳承。
內門聞名的總鋪師辦桌料理也針對無法訂桌品嚐的散客，推出現場限量販售的一人獨享羅漢餐，歡迎大家到內門賞藝陣、呷美食，深入體驗內門宋江陣。
全國創意宋江陣頭大賽初賽首日，由高市政府觀光局長曾姿雯代表武林盟主，接受參賽隊伍納投名狀，宣示以陣會友、武林爭霸賽正式開始。
今年共有7支隊伍參賽，首日出賽的4支隊伍，有田中高中、龍華科技大學、西螺農工及義守大學，每支隊伍浩大團結演出，展現引人入勝的義陣表演。
(中時)
關鍵字：宋江陣
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