木橋載重創新設計賽 展現無窮創意
來自全國21所高中職275隊上千位學生4日齊集正修科技大學，參加木橋載重創新設計競賽，以冰棒棍、鐵絲創意發想設計的橋樑別具特色，並有音樂盒概念設計出的彩虹音樂旋轉橋，展現無窮創意。
正修科大副教務長謝坤宏表示，技職教育首重做中學，同學從木橋載重所獲量傳達知識，日後更能務實致用。
木橋載重創新設計主要以木條設計模擬橋梁結構，試驗結構系統所能承載最大的能力，激發設計創造力。競賽分為以外型創意、結構系統及製作工藝的「創意造型」並以木橋加載重量到破壞，與自重比值的「最大強度」及「精準強度」等三類比賽。
學生僅以木條及棉繩設計模擬橋梁結構，測驗結構系統承載的最大能力，鼓勵學生多參與科學實驗獲得相關知識，並從競賽中激發學生的設計創造力，培育兼具專業素養與創意的學子。
現場展示有來自全國各職校學生創作的橋樑模型，有的以冰棒棍為藍圖，排列黏貼設計成立體造型橋；有的以層層堆疊方式將荷花當屋頂，再以荷葉為主題的觀景台，連結整座大橋；更有彩虹音樂旋轉橋的設計，以音樂盒概念發想，在平凡無奇的山中，打造出現代化彩虹天空橋。創意與巧思吸引許多同學、家長駐足圍觀。
(中時)
關鍵字：木橋載重創新設計競賽、正修科技大學、彩虹音樂旋轉橋
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