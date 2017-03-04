祖先「一等親日派」 韓星姜東元怕傷形象急撇清
36歲韓星姜東元曾演出電影《噗通噗通我的人生》、《檢察官外傳》等，近日卻被韓媒爆料他的外曾祖父李鍾萬被列入「親日派人名字典」，被歸為「一等親日派」，引發愛國網友熱議，而他所屬YG娛樂私下行動要求網站刪除相關資料，更使粉絲失望，懷疑他為保護形象與市場，隱瞞外曾祖父過往。
日前3月1日為韓國歷史上重要的「三一獨立運動」，引發愛國網友討論昔日抗日歷史風潮，豈料隔天《Dispatch》爆出演員姜東元外曾祖父李鍾萬是昔日有名的親日派，據知李鍾萬在日據期間經營礦場致富，因此財力雄厚，曾向日方提供資金，被列為「一等親日派」，而姜東元2007年也曾在專訪中形容外曾祖父是「厲害的人物」。
引發熱議後，姜東元所屬YG娛樂低調請電影網站「MediaMax」將相關內容下架，並聲明表示：「抱歉引發這麼大騷動，因認為網站內容有毀損名譽疑慮，擔心不實內容遭擴散流傳，才以代理人身分做出相關行動」，但對姜東元外曾祖父身分，YG卻以資料不足暫時無法回應。
而理性網友則表示，雖祖先是親日派，但不代表姜東元也是親日派，公司做出這樣的動作，不禁讓人聯想是為了怕傷及形象與市場，才急於掩蓋外曾祖父相關報導，形同斷尾求生的行徑，使粉絲失望，網友也罵聲連連。
(中時電子報)
關鍵字：姜東元
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