強忍阿嬤過世悲痛 林翰智圓山菁英網賽封王

林翰智在第3屆圓山聯誼會青少年菁英網球邀請賽以2連勝奪冠。（圓山友潛會提供）

阿嬤昨天突然過世，本屆世青網球小將林翰智4日強忍悲痛，在第3屆圓山聯誼會青少年菁英網球邀請賽以以6比4、6比1先後擊敗張耀元、陳重宇，奪得冠軍也抱走3萬元獎金。

「我阿嬤以前常會來看我比賽，最近因為開刀感染而過世，全家都很難過，我爸今天也因此無法陪我過來比賽。」林翰智說：「今天第1場剛開始有些緊張，因為我年紀比他們大一點，好像不能輸，心理上有些壓力。不過第2場狀況比較好，加上對手球路較平，不會太旋，比較適合我的打法。」

出身嘉義的林翰智，從小三才開始打網球，為了尋球更好的網球環境，五下從港坪國小轉到彰化花壇國小。他的身材雖然不高，但速度奇快，也是首位連兩年都獲邀參加這項賽事的小將。

花壇國中網球隊教頭賴建豪（左一）希望林翰智（右二）明年打入四大賽青少年組。（李弘斌攝）

花壇總教頭賴建豪表示，林翰智的球速控制力相當好，變化多，尤其反拍瞬間加速能力比其他選手出色，整體節奏也不錯，只是受限體型，發球缺乏威力，二發變化不足，常因二發不佳而吃虧。

林翰智自去年開始角逐ITF國際青少年網賽，最好成績是在香港5級賽事獲得單打亞軍，目前世界青少年排名在300多名，他希望今年底能闖進200名內。不過賴建豪認為林翰智有世界50名內潛力：「希望他明年能打四大賽的青少年組。」

這項由國內熱心網運人士舉辦的青少年邀請賽，主要是針對全國14歲排名前四名的男子選手，邀請他們前來私人俱樂部性質的圓山聯誼會進行對抗，然後頒發獎金、獎品鼓勵。高齡近90的網壇耆宿、圓山聯誼會理事主席馬賓農，4日也仍特地前來關心網壇未來新星，並特別加碼獎金1萬元。

(中時電子報)