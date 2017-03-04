強忍阿嬤過世悲痛 林翰智圓山菁英網賽封王
阿嬤昨天突然過世，本屆世青網球小將林翰智4日強忍悲痛，在第3屆圓山聯誼會青少年菁英網球邀請賽以以6比4、6比1先後擊敗張耀元、陳重宇，奪得冠軍也抱走3萬元獎金。
「我阿嬤以前常會來看我比賽，最近因為開刀感染而過世，全家都很難過，我爸今天也因此無法陪我過來比賽。」林翰智說：「今天第1場剛開始有些緊張，因為我年紀比他們大一點，好像不能輸，心理上有些壓力。不過第2場狀況比較好，加上對手球路較平，不會太旋，比較適合我的打法。」
出身嘉義的林翰智，從小三才開始打網球，為了尋球更好的網球環境，五下從港坪國小轉到彰化花壇國小。他的身材雖然不高，但速度奇快，也是首位連兩年都獲邀參加這項賽事的小將。
花壇總教頭賴建豪表示，林翰智的球速控制力相當好，變化多，尤其反拍瞬間加速能力比其他選手出色，整體節奏也不錯，只是受限體型，發球缺乏威力，二發變化不足，常因二發不佳而吃虧。
林翰智自去年開始角逐ITF國際青少年網賽，最好成績是在香港5級賽事獲得單打亞軍，目前世界青少年排名在300多名，他希望今年底能闖進200名內。不過賴建豪認為林翰智有世界50名內潛力：「希望他明年能打四大賽的青少年組。」
這項由國內熱心網運人士舉辦的青少年邀請賽，主要是針對全國14歲排名前四名的男子選手，邀請他們前來私人俱樂部性質的圓山聯誼會進行對抗，然後頒發獎金、獎品鼓勵。高齡近90的網壇耆宿、圓山聯誼會理事主席馬賓農，4日也仍特地前來關心網壇未來新星，並特別加碼獎金1萬元。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。