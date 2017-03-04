反韓潮遭制止 江蘇網民煽動砸韓車被拘
大陸媒體報導，2名在網路煽動打砸南韓車輛的江蘇網民昨天遭到當地警方逮捕，處以行政拘留處罰。
終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，中國大陸官方對此強烈反對，指南韓部署薩德將影響大陸的戰略利益。這件事連日激起大陸民眾的民族主義，網路上叫囂、傳言不斷。
日前傳出3輛韓系車輛在中國大陸江蘇啟東市遭人砸毀。當地警方隨後表示，砸車與抵制薩德系統無直接關係，且並非全是韓系車；其中一輛車被砸，是因車主欠人債務，警方呼籲民眾別聽信謠言。
根據中國青年網今天的報導，啟東市公安局昨天傍晚在微博上發布警情通報指出，逮捕2名分別是36歲與32歲的男性，他們兩人涉嫌在網路上煽動民眾砸毀韓系車輛。
由於這兩人涉嫌尋釁滋事，當地警方給予行政拘留5日的處罰。
這項消息傳出後，不少網民在啟東市公安局的微博上表達對警方行動的支持。署名「帶刀小捕快」的網民就表示，「愛國需理性，對造謠傳謠堅決予以打擊！對暴力犯罪、煽動暴力絕不姑息！」1060304
(中央社)
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