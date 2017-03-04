中美貿易新局 學者：台灣慎防風險

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美國總統川普提出推動製造業回流等經貿政策，面對大陸紅色供應鏈逐漸成形，學者提醒，台灣產業可能面臨全球供應鏈重組與分工模式轉變的壓力，也可能成為中美貿易戰的祭品。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊今天在台灣大學管理學院舉行的「談判管理與政經藝文講堂」以「川普政策的中美貿易摩擦對台意涵」為題演講，做上述表示。

劉孟俊指出，川普施政主張「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」，經貿方面秉持兩項主要原則，即「買美國貨，雇用美國人」、「與其他國家交往，將美國利益放在最優先」。

而川普的經貿策略主要為製造業回流，創造就業機會，推動美國優先能源計畫、基礎建設及有利於美國的貿易協定。在此方向下，台灣產業可能面臨全球供應鏈重組與分工模式轉變的壓力。

在此同時，劉孟俊表示，中國大陸正積極強化產業自主創新，扶植本土製造業，擴充本地產能，「紅色供應鏈」已逐漸成形。在川普促進製造業回流政策發酵下，可能嚴重威脅台美產業間的供應鏈關係。

不過，劉孟俊認為，川普希望運用租稅政策促進製造業回流，但美國本土供應鏈現階段並不完整，可能難以確實達到政策目標；但若川普政府策略成功，台灣電子代工業者及科技業的全球布局將受到影響，甚至吸引台灣大型製造業者赴美投資。

例如台塑集團（石化）、儒鴻（紡織）、寶成和豐泰（製鞋）等，都可能面臨擴大在美投資或考慮將部分工廠移至美國，牽動在美、中、台之間的產業供應鏈關係。

在此情況下，劉孟俊建議，台灣應加強與美國在內的國際合作，展現與美簽署雙邊經貿協定的高度意願，及做好各項談判預備，也要強化對美國的政策溝通管道、台美的創新科技鏈結關係。

同時，也可以積極參與美國內外基礎建設投資合作，促進對美貿易平衡、分散海外市場、開放國內市場投資等。

劉孟俊說，台灣應慎防成為中美貿易戰的祭品，同時，川普大幅減稅與擴大基礎建設的策略，可能大幅提高美國財政懸崖風險，台灣也需高度關注其對全球經濟可能的潛在風險。1060304

(中央社)