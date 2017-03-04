阿肯色州下月擬10天內處決8死囚

阿肯色州在死刑注射藥物期限逼近下，計畫下個月在10天內處決8名死刑犯，執行速度為美國歷史上僅見。

「紐約時報」（New York Times）報導，阿肯色州因採購死刑注射藥物的法律爭議和困難，而自2005年暫停執行死刑迄今，有多達34人等待處決，即將處決的8人，白人和非裔各半。

這8人在1989年和1999年間犯下謀殺罪，阿肯色州支持死刑和受害者權益的人士對當局遲遲不執行死刑感到不滿。

2015年上任的州長賀勤森（Asa Hutchinson）本週在記者會上說：「我很想把時間拖上幾個月和幾年，但我發現身不由己。」「而且受難者家屬已經忍受這麼多年，也應該有個交待。」1060304

(中央社)