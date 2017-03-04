醉女玩小黃方向盤 衝撞8車肇事逃逸

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新北市蕭姓女子搭父親朋友黃男駕駛的計程車時，因酒醉搶著玩方向盤，造成小黃失控衝撞路邊7輛機車1輛汽車，黃姓司機肇事逃逸，除需賠償還將遭罰鍰和吊扣駕駛執照處分。

新北市淡水區中正路機車停車格，今天清晨發生整排機車遭撞翻，也有汽車受損的離奇車禍。經過清點，一共有8輛車受損。

新北市淡水警分局調查，今天上午6時30分許，黃姓計程車駕駛，載了1名酒醉蕭姓女乘客，在案發現場肇事。

蕭女為計程車駕駛黃男朋友的女兒，當時，從好樂迪唱歌要回家，在車上的左後方座位，酒醉吵著要玩方向盤。

此舉導致駕駛不慎失控，撞到停放在路旁的7輛機車、1輛小貨車。

因黃男肇事後逃逸，警方循線通知到案後，駕駛辯稱，因為乘客蕭女吵著要回家，才會離開現場。

警方接獲目擊民眾報案，不到10分鐘，就迅速找到駕駛人。全案無人受傷，依道路交通管理處罰條例，開出駕駛人肇事逃逸罰單，並吊扣駕照1至3個月。1060304

(中央社)