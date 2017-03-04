醉女玩小黃方向盤 衝撞8車肇事逃逸
新北市蕭姓女子搭父親朋友黃男駕駛的計程車時，因酒醉搶著玩方向盤，造成小黃失控衝撞路邊7輛機車1輛汽車，黃姓司機肇事逃逸，除需賠償還將遭罰鍰和吊扣駕駛執照處分。
新北市淡水區中正路機車停車格，今天清晨發生整排機車遭撞翻，也有汽車受損的離奇車禍。經過清點，一共有8輛車受損。
新北市淡水警分局調查，今天上午6時30分許，黃姓計程車駕駛，載了1名酒醉蕭姓女乘客，在案發現場肇事。
蕭女為計程車駕駛黃男朋友的女兒，當時，從好樂迪唱歌要回家，在車上的左後方座位，酒醉吵著要玩方向盤。
此舉導致駕駛不慎失控，撞到停放在路旁的7輛機車、1輛小貨車。
因黃男肇事後逃逸，警方循線通知到案後，駕駛辯稱，因為乘客蕭女吵著要回家，才會離開現場。
警方接獲目擊民眾報案，不到10分鐘，就迅速找到駕駛人。全案無人受傷，依道路交通管理處罰條例，開出駕駛人肇事逃逸罰單，並吊扣駕照1至3個月。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。