RCEP神戶會談閉幕 關稅等領域分歧大

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共同社報導，日本、中國大陸和東協（ASEAN）會員國等16國出席的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）工作會談昨天閉幕。各國在關稅等議題上的分歧大，但都確認將力求盡快達成協議。

日本外務省審議官飯田圭哉在會後強調：「雖然沒有達成一致的領域，但大家精力充沛地進行了談判．．．未來將力求儘快達成全面而平衡的高質量協議。」

共同社指出，會上各國就取消和下調貨物關稅、放寬投資和服務貿易相關管制等展開了磋商，為尋求妥協而持續進行協調。

據悉，日本與跨太平洋夥伴協定（TPP）參加國澳洲、紐西蘭等一起力爭達成如TPP般的高度協議，但與希望保護本國產業的中國大陸和印度立場相左，談判陷入了僵局。

這是美國川普政府宣佈退出TPP後的首次RCEP會議。在全球保護主義抬頭下，RCEP作為亞太廣域經濟合作的可能核心構想而受到矚目。日本亟需重新構築貿易戰略，在關注與美國「高層經濟對話」走向的同時參加了談判。

此次會議2月27日在神戶市開幕。據悉為聽取政府以外人士的意見，還首次召開了市民團體和大學相關人士參加的會議。

RCEP於2013年5月舉行第1輪談判會議，迄今在磋商的15個領域中，已就「經濟技術合作」與「中小企業」達成協議。16國中日本等7個國家同時參加了TPP，而美國未參加RCEP。1060304

下次會議計劃5月在菲律賓舉行。

(中央社)