降血脂藥驚傳偽藥 這成分一秒辨真假

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許多三高患者都會吃的降血脂藥「冠脂妥」，今傳出偽藥流入市面。食藥署表示，手上若有同款藥，先檢查批號是否為「MV503」，成分若寫「Atorvastatin」就是假藥，切勿再吃。

新北市一間藥局日前替民眾調劑藥品時，發現三高患者常用的降血脂藥物「冠脂妥」，藥品色澤和以往不同，通報食藥署介入調查，食藥署今下午5時召開記者會說明。

食藥署企劃及科技管理組副組長遲蘭慧表示，接獲通報後已立即啟動稽查，發現批號「MV503」的冠脂妥確實有偽藥流入市面，已要求醫療院所及藥局全面下架，全案正移送新北地方法院檢察署辦理，釐清相關案情。

遲蘭慧指出，批號「MV503」的冠脂妥大約從去年10月開始販售，這批有真藥也有偽藥，提醒民眾如家中有這款藥品，可先檢查外盒包裝側邊批號，如果是「MV503」就別吃，另外，也可以檢查成分內容，真藥標示為「Rosuvastatin」，假藥即標示「Atorvastatin」。

食藥署表示，冠脂妥膜衣錠 （Crestor）是醫師處方用藥，適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，作為飲食控制的輔助治療，可以降低原發性高膽固醇血症，該產品須由醫師處方才可使用。

遲蘭慧表示，究竟有多少偽藥流入市面、吃了究竟有什麼影響、偽藥流入哪些通路等問題，都在檢驗及調查當中。

食藥署呼籲，民眾如持有此批號產品，應儘速回原取得藥品的醫療院所或藥局諮詢，如無法至原取得藥品處所，可洽詢台灣阿斯特捷利康服務專線（0800-888-633），將協助提供民眾就近可取得藥品的場所。

食藥署表示，若偽藥流入市面，按「藥事法」規定將處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。1060304

(中央社)