「水染‧經緯‧穿針引線」聯展 高市原住民故事館週末精彩登場

原民館「水染‧經緯‧穿針引線-駐館工藝師聯展」展期即日起至4月9日止(林雅惠翻攝)

高雄市政府原住民事務委員會4日在高市原住民故事館地下一樓部落工場舉辦「水染‧經緯‧穿針引線-駐館工藝師聯展」開幕茶會，由工藝師親自述說工藝創作歷程，活動展期即日起至4月9日止，歡迎愛好原住民文創的朋友踴躍前往欣賞。

活動由由市府副秘書長林英斌揭開序幕。林副秘書長表示，高市府原民會積極輔導原住民工藝產業轉型，在104年創立了「高雄市原住民部落工場」，除了促進工藝匠師進行手工藝品產業研發外，並彼此刺激精進創作品質，也進一步提升工藝產業的競爭力；另一方面，部落工場亦朝向營造觀光工場的概念，讓民眾能與工藝師近距離接觸，近身瞭解創作過程。

高市府原民會副主委陳幸雄表示，原民會去年辦理駐館工藝師徵選計畫，吸引來自那瑪夏區的「瑪雅工坊」誽鄔‧昂艿‧卡阿妃雅誽老師、桃源區的「SABU布農情工坊」古淑花老師，以及都會仁武區的「番特西手工藝術坊」賴字永老師與周淑櫻老師進駐，透過不同的文化、生活故事及工藝技法的分享，共同創作出屬於高雄市特有的文創商品。

原民會表示，「瑪雅工坊」負責人卡那卡那富族誽鄔‧昂艿‧卡阿妃雅誽老師，長期致力研究傳統服飾製作，並改良為現代服飾，將元素點綴在家飾類上，使文化藝術融合於生活，呈現從生活創意角度認識「卡那卡那富族」絢麗文化。

「番特西手工藝術坊」由泰雅族賴字永老師及周淑櫻老師夫婦共同創立，以「傳統‧應用‧創新」為創作概念，透過纖維手工技法開發文創商品，攜手編織出現代泰雅風情。此次展覽中呈現兩位老師藍染、植物染的技術表現在生活美學上，呈現泰雅族的編織文化。

「SABU布農情工坊」負責人古淑花老師則結合布農族板曆文化及傳統服飾圖紋，利用十字繡繡出布農族板曆圖紋當作教學教材，此次展覽中將板曆圖紋應用在時下流行的束口袋，居家生活的信插及新生媽媽之嬰兒布袋，甚至創造大型圖紋掛畫，大器展現原住民工藝品。

展覽期間即日起至4月9日，原民會歡迎各界到場聽一聽他們的創作故事，沈浸在藝術饗宴裡。詳細活動請至高市府原民會官網及電洽07-7406511，或Facebook搜尋「高雄市原住民故事館」。

(中時)