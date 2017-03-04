彰化大城再傳2鴨場染H5N2 撲殺2006隻

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彰化縣大城鄉2處肉鴨場申請上市前監測採樣，確認感染H5N2。(謝瓊雲翻攝)

防疫人員今天下午進場進行撲殺工作。(謝瓊雲翻攝)

2處案例禽場總計撲殺2006隻肉鴨。(謝瓊雲翻攝)

（19：50更新）彰化縣再傳兩鴨場染禽流感，位於大城鄉的2處肉鴨場，日前上市前申請檢疫，今天確認感染H5N2，防疫人員下午進場進行撲殺作業，總計2鴨場共撲殺2,006隻肉鴨，總計半個月來縣內已有六例禽流感疫情，1土雞場5肉鴨場，合計共撲殺23,232隻雞鴨。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，彰化縣肉鴨場上市監測工作已採樣送檢131場，大城鄉這兩處案例肉鴨場是在2月24日申請上市前監測採樣；昨天經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，因此由防疫人員於午後進場完成兩養鴨場場內鴨隻撲殺工作。

董孟治強調，動物防疫所說明高病原性禽流感案例場撲殺清場後，需由動物防疫人員確認清潔消毒程序符合規定後，場區及禽舍至少應淨空21天以上，接著進行21天的哨兵家禽試驗，通過後才能復養。但復養之家禽必須要飼養於非開放式或密閉式禽舍中，以避免病毒入侵，確保家禽健康。

另外，高病原性禽流感案例場其周圍一公里所有家禽場，需連續三個月進行採樣監測工作，以進一步監測病毒是否有傳播之虞。

(中時)