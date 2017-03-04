台東中小學聯合運動會登場
台東縣中、小學聯合運動會田徑賽程，今天起在台東縣立體育場舉行，計有來自全縣各國民中小學、高中職近千位選手參與，由於優勝者可取得參加4月在彰化縣全中運的門票，選手們無不全力以赴。
今天上午台東市區天氣轉好，陽光露臉，參加全縣中小學運動會的的選手陸續上場，顯得活力十足，今年的全縣國中小運動會共有945位選手角逐119項比賽，是近5年參加選手最多的一次。
今年的運動會由知本國中承辦，開幕式昨天上午8點30分舉行，縣長黃健庭主持，立委劉櫂豪等與會，會旗在東海國中鼓號樂隊帶領、新生國中8位女學生引領下進場，升旗典禮後，由知本國中選手蔡杰宏代表宣誓。
黃健庭指出，這次賽事共119項比賽、有945位選手參賽，是近5年參加選手最多的1次 ，比賽成績將作為4月25日起在彰化縣所辦理全中運台東縣代表隊的成績參考，期盼大家在2天比賽中，追求「更高、更遠、更快」的榮耀。今天進行總決賽，歡迎鄉親到場為選手加油。
(中時)
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