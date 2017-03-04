海協會長陳德銘：今年更加關注民間交流
中新社報導，大陸海協會會長陳德銘今（4）日在北京出席「兩會」、接受媒體採訪時表示，對台灣民間人士到大陸交流、參觀、訪問、旅遊，大陸都持歡迎態度，並重申，今年會更加關注民間交流，研究便利台灣民眾在大陸學習、就業、創業、生活的政策。
對於青年交流，陳德銘建議，台灣青年到大陸來學習、畢業實踐、工作，更多瞭解大陸的環境和情況，這樣，他們今後前往大陸創業，起步會更穩健。
如今，台商二代大陸創業已發生很大變化，陳德銘說，他們有的已經成功接手父輩創辦的加工代工企業，也許更多地對研發、傳媒、影視等服務業抱有興趣。大陸全國台企聯專門設立青年部，培養並協助在新領域創業的青年。
(工商)
關鍵字：陳德銘
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。