海協會長陳德銘：今年更加關注民間交流

我要評比

中新社報導，大陸海協會會長陳德銘今（4）日在北京出席「兩會」、接受媒體採訪時表示，對台灣民間人士到大陸交流、參觀、訪問、旅遊，大陸都持歡迎態度，並重申，今年會更加關注民間交流，研究便利台灣民眾在大陸學習、就業、創業、生活的政策。

對於青年交流，陳德銘建議，台灣青年到大陸來學習、畢業實踐、工作，更多瞭解大陸的環境和情況，這樣，他們今後前往大陸創業，起步會更穩健。

如今，台商二代大陸創業已發生很大變化，陳德銘說，他們有的已經成功接手父輩創辦的加工代工企業，也許更多地對研發、傳媒、影視等服務業抱有興趣。大陸全國台企聯專門設立青年部，培養並協助在新領域創業的青年。

(工商)