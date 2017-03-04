桃猿公布主題趴 上季主場10日起全家預售

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桃猿公布上半季全猿主場主題趴活動。(桃猿球團提供)

Lamigo桃猿隊2017年主場球賽門票在今年由全家便利商店獨家取得，Lamigo桃猿隊將60場主場都規劃在桃園，上半季30場主場從3月28日至6月11日(日)，主場預售於10日在「全家」開賣。

「全猿主場」不分1、3壘座位席，全場將同享歡樂氣氛，上半季全猿主場在3月28日開幕，由與桃園捷運合作的「桃捷趴」打頭陣，緊接著「又見寶島時代」、「YOKOSO！桃猿！」以及「愛Pet趴」將歡樂登場，精彩豐富。主打東洋文化盛典的「YOKOSO！桃猿！」以及愛不離身的「愛Pet趴」都是首度舉辦，上半季最後主題趴將是經典大祭「動紫大盛」音樂祭！

2017年Lamigo桃猿隊桃園國際棒球場主場票價公布如下：全家FamiPort/Famiticket預售票平日內野全區票價為全票350元、半票250元。預售票假日內野東西下CDEFG區為500元不分全半、內野本壘後方東西下AB區為450元不分全半、內野東西下HIJKLM及東西上層看台全區則是全票400元、半票300元(動紫大盛內野全區加價100元)。外野全區平日一律200元不分全半，假日則一律300元不分全半。(以上票價若為現場購票則需加價50元，七局起現場購票享半票優惠)

球團預計於3月10日(五)中午12時至23時59分在全家FamiPort機台，開放上半季主場讓金猿卡友預購，每人每場限購4張；3月11日上午10時至晚上11時59分，讓2016年狀猿卡友機台預購，每人每場限購4張。

2017年Lamigo桃猿隊主場預售票預計在3月12日上午10時於全台全家FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網正式開放預售(不含桃猿大盛複合式餐飲區)。憑預售票可於動紫趴當天憑票兌換「極速動紫球員卡」乙張(兌換辦法另行公布)。

上半季主題趴及動紫大盛音樂祭日程公布如下：開幕桃捷趴：3/28、3/30、3/31、4/1、4/2。伊萊克斯SPEED趴：4/22、4/23。YOKOSO桃猿趴：5/5、5/6、5/7。又見寶島時代趴：5/20、5/21。愛Pet趴：6/3、6/4。動紫大盛趴：6/9、6/10、6/11。

(中時電子報)