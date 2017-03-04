林佳龍爭取2020世界蘭花會議主辦城市
2018台中世界花博即將登場，市府為讓花博設備與資源繼續充分利用，積極爭取2020世界蘭花會議主辦城市。市長林佳龍今天（4日）為世界蘭花會議基金會與國際園藝生產者協會兩個國際組織介紹台中推動的環保綠能，及純熟蘭花生產技術，希望通過審查成為主辦城市，將台灣蘭花行銷全世界。
林佳龍表示，為統整台灣蘭花特色及栽培技術，利用台中世界花卉博覽會的資源及設備，爭取2020世界蘭花會議的主辦城市，世界蘭花會議是全球蘭花產業指標性活動，這次該基金會委員來審查，對台中城市風貌、豐富自然資源及蘭花技術優勢，都留下深刻印象。
國際園藝生產者協會會長柏納歐斯朗說，台北曾舉辦花博，對其城市綠化發揮影響力，看好2018台中世界花博，除擴大園藝產業，全球有數以百萬計民眾來欣賞，這場花卉盛會令人期待。
「台灣在世界蘭花產業上地位非常重要！」世界蘭花會議基金會主席珊卓史博達說，育種改變蘭花世界，台灣花卉外銷的蝴蝶蘭與文心蘭，以獨特美感站上世界舞台，希望台中未來有機會讓全世界看見蘭花之美，並增進國際交流。
3年舉辦1次的世界蘭花會議，2017年在南美洲厄瓜多舉行，2020年主辦國花落誰家？農業局長王俊雄表示，台灣和其他國家有好幾個城市有意競逐，台中市從2018年11月至2019年4月為花博展期，若順利爭取2020世界蘭花會議主辦城市，花博花艷館等軟硬體就是無縫接軌的最佳展場。
(中時)
關鍵字：林佳龍、2020世界蘭花會議
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