高雄國賓寵愛女人 草莓甜點吃到飽

夢幻草莓季登場，高雄國賓推出草莓甜點吃到飽。（業者提供）

年後除了學生繳納學費，還有五月所得稅等兩項大支出，因此大眾消費意願降低，餐飲業隨之進入淡季。高雄國賓大飯店i River愛河牛排海鮮自助餐廳於3/1~3/31推出強檔優惠，包括夢幻草莓季、假日加贈位上XO醬廣肚、女性週三三人同行用餐享八折。

一顆顆鮮紅欲滴的草莓，微酸帶甜滋味，總是令人無法抗拒，是冬季裡最幸福的點綴，i River多達13款草莓主題甜點呈現迷人的莓果香氛與粉嫩色澤，在舌尖舞動最幸福的交響曲！

此外，三月份假日午、晚餐時段加贈每人一盅有「海味聖品」美稱的廣肚料理，讓顧客於初春之際感受養顏益壽的食補奧妙，並於用餐期間安排互動魔術表演增加趣味。另外，歡慶3/8婦女節，三月份每週三推出三人同行(需有一名女性)用餐享八折優惠。強檔三月，天天都有無限驚喜！

滋味酸甜、富含營養的莓果是冬季及初春限定的新鮮食材，也是餐桌上最繽紛美味的主角，總是讓人食指大動！自即日起至3月31日止，i River愛河牛排海鮮自助餐廳於每日午、晚餐時段推出夢幻玩莓甜點，視草莓產量最多可一次供應多達13款口味，為餐檯帶來甜蜜饗宴。

「榛果草莓蛋糕」以草莓果膠包覆柔軟香甜的草莓慕絲，底層結實的蛋糕體以法式榛果粉製作，最上面綴以新鮮草莓，整體視覺俏皮嬌艷；「草莓火燒布丁」表層琥珀色焦糖香濃酥脆，搭配柔軟滑順的布蕾，讓人為之陶醉。

「草莓白乳酪」慕絲口感輕盈滑順，草莓果凍晶瑩剔透，擄獲不少少女心；以風乾草莓碎點綴、白巧克力包裹草莓甘納許的「草莓巧克力棒棒糖」有著可愛的吸睛效果。

以草莓、覆盆莓及紅醋栗等果泥與果膠熬煮的「綜合莓果軟糖」讓舌尖瀰漫清新莓果香；上層綴滿新鮮草莓搭配綿密蛋糕內層與紮實塔皮的「皇家草莓塔」，視覺與味覺皆滿分。

此外還有做工繁複的草莓榛果巴黎環圈、酸甜滋味交融的草莓優格乳酪蛋糕、口味層次豐富的草莓香草芭芭露、外型小巧優雅的草莓卡迪娜…等，一字排開的季節限定粉紅甜點散發春天氛圍，是草莓控不可錯過的夢幻饗宴。

乍暖還寒的三月更需要溫潤補身！i River愛河牛排海鮮自助餐廳於三月假日午、 晚餐時段特別加贈每人一份「XO醬廣肚」，並安排互動魔術表演增加用餐趣味。

傳統四大補品「鮑、參、翅、肚｣，尤以廣肚極受到本草綱目推崇，廣肚即名貴的花膠，富含天然膠原蛋白、纖維質和各式維他命，極易被人體吸收利用，也受老饕封為「海味聖品｣。

此次主廚以上等花膠與健康食蔬製作XO醬廣肚，在季節交替變化之際，以食補方式溫暖身心。經過一夜浸發的廣肚汆燙後放入砂鍋內， 再放入可增添甘美風味的鴻喜菇與金針菇，以及紅黃椒、青花菜、粉絲，以自製的干貝XO醬和蠔油熬煮，海味的鮮美及菇類的甘甜清鮮適口，多種食材的交融不僅讓味蕾甦醒，還暖身、暖胃、暖心。

另平日(週一至週五)午餐則新增鐵板牛排、自然豬、蝴蝶蝦、鮭魚卵等高檔菜色，道道都是必吃美味。

春暖花開的三月，是寵i女人的季節！i River愛河牛排海鮮自助餐廳的法式甜點珠寶櫃和日式握壽司向來是女性顧客最愛的餐區，而充滿悠閒氛圍的帆船景觀空間總能讓姊妹淘輕鬆自在聊天。

歡慶婦女節，i River於三月份每週三之午餐、下午茶、晚餐時段推出「三人同行(需有一名女性同行)享八折優惠」(折扣後需加收原價一成服務費)。整個三月都是姊妹月，歡迎終年辛勞的婆婆媽媽、阿姨姊妹們，相約用美食好好寵愛自己。

(中時)