HBL》李家慷提前犯滿 張鎮衙：我們南山12人都很棒

南山高中張鎮衙外線開火。（林宋以情攝）

尋求HBL男子組衛冕的南山高中，準決賽遭遇強敵能仁家商，儘管一路領先，但比賽終了前7分鐘左右，高三主將李家慷就提前犯滿離場，一度讓戰局出現變數，但南山畢竟兵多將廣，換上矮小陣容仍穩住領先優勢，終以67比56獲勝，距離連霸目標只剩1勝。

「我們12人都很棒，都在一起。」全場砍進3個三分球、攻下11分的張鎮衙強調，儘管學長李家慷提前畢業，但全隊沒有慌張，正是因為全隊每個球員都隨時做好準備，上了場就是要有企圖心。

南山高中上屆奪冠陣容，本屆改變不多，球員無論是台北小巨蛋的投籃感覺，或是大批觀眾的歡呼鼓譟，都早有經驗，加上陣容原本就是兵多將廣，遭遇主將犯滿的變局，球員仍能穩住陣腳，教練許時清都說：「家慷犯滿就叫暫停，要大家別慌，結果球員好像比我鎮定，就開始互相提醒。」

李家慷坦言，沒能抓住裁判尺度，提前犯滿的確擔心8分優勢會被翻盤，但隊友陸續挺身而出，他對全隊穩住勝利感到開心，他說：「再闖冠軍賽很開心，但不能鬆懈，去年是幫學長奪冠，今年則是為了自己，就算有壓力，也希望轉換成明天冠軍賽的力量。」

至於冠軍賽對手，許時清打趣說「一定是綠色的」，他強調，無論是對到哪支球隊，都已經有針對性的戰術，外界期待南山再戰松山的「雙山對決」，他認為將是攻守強度極高的艱困比賽，他說：「壓力比較大，但心態就是把過程做好，此役看到替補球員上場都能把工作做好，這對球隊是好事。」

(中時電子報)