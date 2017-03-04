常見降血脂藥「冠脂妥」爆假藥 食藥署追查流向中

批號「MV503」的降血脂藥物冠脂妥，市面上出現假藥。（倪浩倫攝）

批號「MV503」的降血脂藥物冠脂妥，市面上出現假藥。（倪浩倫攝）

批號「MV503」的降血脂藥物冠脂妥，市面上出現假藥。（倪浩倫攝）

去年國人最常使用的藥物、健保給付達23億元的降血脂藥「冠脂妥」，驚傳假藥竄市！衛福部食藥署2日接獲新北市社區藥師通報疑似出現假藥，緊急調查發現，批號「MV503」的冠脂妥含有假冒品，已要求各醫院、藥局停止供應該批號藥物，持有的民眾則應停止服用、盡速前往更換。

中華民國藥師公會全聯會表示，新北市社區藥局日前發現，冠脂妥膜衣錠10毫克裝的「鋁箔內包裝」和「藥錠」的色澤怪怪的，立刻通報生產該藥的台灣阿斯特捷利康，並由該藥廠通報食藥署進行稽查。食藥署企科組副組長遲蘭慧表示，調查發現，藥盒批號MV503的產品部份為偽藥，若外盒已丟，鋁箔內包裝也會註明「LOT MV503」，民眾若看到手上藥物有一樣的批號，請避免服用。

北醫附醫心臟內科主任黃群耀說，合法的冠脂妥含「Rosuvastatin」，食藥署查獲的假藥，則是將其成分改成「Atorvastatin」，兩者都屬降血脂成分的史塔汀藥物，「但後者降膽固醇的效果不如前者」；食藥署說，偽藥是否含其他非法成分、吃下去對人體危害為何，食藥署仍在持續追蹤中。

食藥署提醒，目前已通知各醫院、藥局將該批號藥物下架，也提醒民眾勿再服用。由於明日是周日，不少醫院和藥局未營業，黃群耀說，該藥屬於慢性藥物，1~2天不吃尚不會影響身體，呼籲民眾先暫時停止服用，待周一再前往換藥。

(中時)