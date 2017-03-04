森林公園植600棵樹苗 2歲童有模有樣種希望
林務局台東林區管理處、台東縣政府，今在台東森林公園聯合舉辦植樹活動，比樹苗還矮的2歲8個月大曾小弟煞有其事地剷土、澆水，模樣可愛，親子共種下600株福木、大葉山欖等樹苗，希望去年遭颱風橫掃的森林公園，早日恢復綠樹成蔭。
因台東森林公園樹木去年遭尼伯特颱風摧殘，台東林管處長劉瓊蓮、縣府秘書長陳明仁、東管處長林信任、農業處長許瑞貴及3、400位民眾，騎著腳踏車到鷺鷥湖，攜手種下福木、大葉山欖、瓊崖海棠等600株苗木。
縣長黃健庭表示，尼伯特颱風重創台東，森林公園辛苦種植養護的上百萬棵林木幾乎毀於一旦，去年已經在種回6萬株各式樹木，今年將朝20萬株的目標努力，我們不但要努力的種樹，而且還要加倍的種回來。
台東林管處長劉瓊蓮指出，今年的植樹活動與台東縣關懷生命協會、台灣穿山甲保育協會合作，民眾可持今年未開獎的發票前往各贈苗場次，每2張發票或廢電池2顆可兌換1株苗木、3張或3顆換1株香草植物，募集的發票會捐給在地的保育團體，歡迎民眾就近參與贈苗活動。
(中時)
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