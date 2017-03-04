男子穿「我想離婚」衣 岳家掃地求支持

胡姓男子穿著「拜託，請支持，我想離婚」的紙板衣在社區掃地，希望親友街坊支持他。（張朝欣攝）

49歲胡姓男子，認為妻子不孝順公婆、還四處說他的壞話，欲與妻子離婚未果，4日穿著貼有大字報「拜託，請支持，我想離婚」的紙板衣，到虎尾鎮岳父家的社區掃地，尋求親友街坊支持；妻子則反駁夫與初戀女友搞曖昧、四處借錢，但為了家庭，希望夫能夠回心轉意。

住在彰化縣的胡姓男子，今天穿著紙板衣，上面寫著「拜托，請支持，懇求鄉親的善心、好心，明是非、要公理，我想離婚」等大字報，在虎尾鎮岳父家社區掃地，一掃就是2小時，引發社區民眾關切，紛紛上前尋問。

胡男表示，自己忍無可忍，才會要求與妻子離婚，但妻子就是不肯，為了自己的名譽，他選擇穿著紙板衣到岳家社區掃地，希望大家能了解他的苦衷，不管能否順利離婚，半年內他每星期都會來掃地1天。

胡妻則說，丈夫不怕家醜外揚，她就把話說清楚。丈夫與初戀女友搞曖昧、愛玩賭博電動遊戲機四處借錢、沒有保險理財觀念，她勸丈夫以家庭為重、替丈夫還債、幫大家保險，卻被丈夫說的一文不值，還數度動手打她。

(中時)