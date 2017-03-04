澄岩牛排餐廳 推輕檸檬美食節
褪去厚重的冬衣，如何在春天擁有輕盈好身材? 位於四維三路71號的『澄岩牛排餐廳』行政總主廚楊博任在春天佐以檸檬入菜，3/1(三)-4/30(日)舉辦Light Lemon Dishes in Spring ~輕檸檬美食節，推出法式海鮮拼盤、櫻桃好野鴨、香煎海鱸魚…等套餐佐檸檬香草奶油醬汁，讓每道佳餚在香甜中帶點微酸的滋味，既開胃去油膩，又能在春天輕輕鬆鬆吃出美好體態。
澄岩行政總主廚楊博任說，檸檬富含營養價值，包含維生素C 、B1、 B2、 鐵及有機酸、類黃酮素。在春天以清爽的檸檬香草奶油醬汁佐海鮮及櫻桃好野鴨，非常清爽夠味。特製醬汁以新鮮檸檬、鮮奶油、茴香葉碎、檸檬皮碎、白酒調味，顏色鮮豔美麗，散發的檸檬清香十分怡人。
吃海鮮的女人特別性感，主廚特別推薦法式海鮮拼盤，內含焗烤生蠔、香煎海鱸魚、碳烤中卷、草蝦、碳烤鮮干貝、鮑魚…等6種海鮮，另有香煎海鱸魚與櫻桃好野鴨佐檸檬香草醬汁，值得一提的是，櫻桃好野鴨以低溫烹調方式慢煮，鴨肉吃起來粉嫩彈牙，沾上檸檬醬汁在口中酸中帶點檸檬清香，果香淡雅、非常清爽開胃。宛如與春光在舌尖上的愛戀！
三月份婦女節，為了尊寵女性消費大眾，餐廳特別舉辦澄岩女人我最大活動：3/1(三)~3/31(五)四人同行送焗烤蔬菜壹份。歡迎所有女性顧客邀請閨密一同來享受春光與美食。
同時，當月份也是澄岩母公司，華力秀餐飲集團創業十週年，為感謝消費大眾長期的支持與愛護，澄岩特別舉辦歡慶十週年慶祝活動，即日起來店消費滿千送百，百元餐飲抵用券贈送至3月31日，可抵用至4月15日止。週年同慶，當月壽星，四人同行，享一人免費之優惠(價低者計)，分享餐除外。活動至2017年3月31日止。澄岩牛排餐廳位於高雄市苓雅區四維三路71號，訂位專線：(07)5369331
(中時)
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