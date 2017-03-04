日籍男友「考察」夜店不見人 女友報警協尋虛驚

高巿警新興分局前金所2日早上7時許接獲25歲女子報案，指她日籍男友前一晚「考察」高雄的夜店一整晚未回，因為下午就要飛回日本，向警方求助。警方從飯店櫃檯查出男友所坐的小黃，好不容易確認對方是到苓雅區一間夜店，正忙著找人時，女友突然來電表示，男友因一時疏乎未接電話，現已連絡上，結束一場虛驚。

(中時)