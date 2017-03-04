南投家扶獎助學金 發出255萬元
南投家扶中心，4日分別在南投、埔里頒發春季獎助學金，共計發出獎助學金255萬4500元、925名國小、國中及高中職扶助家庭學生受惠；南投縣長林明溱捐贈6萬元獎學金，並勉勵學生努力向學。
林明溱說，縣府施政著重教育，因為教育做好了，社會才會更祥和、更有競爭力！他也鼓勵學生一定要多努力、多讀書，未來成為有用的人，如有任何困難，也請家扶中心協助反應，縣府一定會盡力幫忙。
南投縣文化局長林榮森，也以過來人身分和學生分享經驗，林榮森說，他在1972到1978年間，接受家扶中心幫忙，國中畢業就開始上班、晚上念補校，一路奮力，取得博士學位，希望學生好好讀書、待人要熱忱，勇於面對問題不逃避。
就讀國小6年級的蔡姓學生說，長大後要當醫生，也要為社會造福，讓更多人可以開心長大！
南投家扶中心主任魏季李表示，家扶幫助的弱勢家庭，家長常面臨工作及家庭蠟燭兩頭燒窘境，孩子被迫提早獨立，甚至有些人因為無力負擔學費而放棄升學！
南投家扶中心為解決弱勢家庭學生無力繳交註冊費困境，避免影響孩子學習及未來生涯發展，因此每年固定發放春季、秋季獎助學金，協助孩子順利就學，希望藉由教育脫離貧窮循環。
南投家扶向社會大眾募集獎助學金，今年獲得包括東友扶輪社、春文基金會、林麥聯誼會、陳榮二、統一證券集團、溫馨關懷協會、台中市中腎社福協會、全波科技公司、曾銘村等中小企業、善心人士捐款支持。
(中時)
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