偏鄉免費肝篩服務 雲林沿海2000人受惠

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台灣人壽副董事長許舒博（右二）舉辦偏鄉公益肝篩服務，2000餘人受惠。（張朝欣攝）

台灣人壽保險公司有感於台灣偏鄉地區醫療資源相對缺乏，4日由台灣人壽副董事長許舒博號召企業志工，於台西鄉與麥寮鄉舉辦「2017台灣偏遠地區保肝篩檢」免費肝炎、肝癌篩檢活動，服務當地2000餘名鄉民完成肝篩。

台灣人壽已連續3年與肝病防治學術基金會合作，共同推廣偏鄉地區保肝篩檢活動，去年在雲林縣古坑鄉、林內鄉、莿桐鄉完成4000名民眾肝癌篩檢服務，今年再度在雲林舉辦，完全免費不限名額。

今天上午肝篩活動在台西國小活動中心與麥寮鄉老人會同步舉行，由台灣人壽副董事長許舒博、副縣長丁彥哲、縣衛生局長吳昭軍、台西鄉長趙瑞和、肝基會執行長楊培銘教授、台西女兒藝人苗可麗等人共同主持。

許舒博表示，根據衛福部統計，30年來肝癌是台灣男性第1大癌症死因，女性癌症10大死因前3名，每年因肝臟相關疾病死亡的人數超過1萬名，換言之，平均40分鐘就有1個家庭的成員因肝病往生，導致家庭破碎。

許舒博說，台灣人壽參與肝病防治學術基金會致力偏鄉保肝篩檢服務，早期篩檢可有效減少肝癌發生機率，加強「預防重於治療」觀念，為台灣偏鄉鄉親的健康盡份心力。

(中時)