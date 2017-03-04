超夢幻！和逸飯店高雄中山館芭比客房超殺優惠
HOTEL COZZI和逸飯店．高雄中山館將3月訂為女性專屬月，同步歡慶3月8日婦女節和3月9日Barbie芭比生日慶，2017年3月1日至14日特別推出「芭比魅力住房專案」以迷人的優惠價NT$2,888入住夢幻芭比主題雙人房，或是揪3位姊妹淘一起用餐打卡，即可享下午茶和晚餐8折優惠，並加贈專屬芭比購物袋，歡度愉悅的3月。
HOTEL COZZI和逸飯店．高雄中山館結合全球知名的Barbie芭比系列，打造兩層樓的全台獨家主題客房，從樓層裝潢到房間設計和備品每一個細節都蘊藏經典粉紅魅力。
為迎接專屬女性的3月和芭比生日慶，2017年3月1日至14日特別規畫「芭比魅力住房專案」，推出三種優惠房型: 芭比舒適雙人房NT$2,888、芭比和逸雙人房NT$3,888，以及芭比和逸四人房NT$4,888，每房皆含30樓高空餐廳自助式晨光多彩早餐、免費客房迎賓飲品和芭比專屬拖鞋和購物袋等可帶回家，還能與好友在芭比大頭貼機前拍照留念，邀請充滿少女心的朋友們入住感受粉紅魅力。
此外2017年3月1日至14日期間，只要同行有3位以上女性在Le Petit酒吧和THE Roof餐廳享用下午茶和晚餐，秀出FB餐廳打卡，即可享8折優惠，每桌更加贈芭比購物袋一只，趕緊與姊妹淘相約到Le Petit喝杯悠閒的下午茶，或是帶著媽媽、老婆和姊妹一同享用THE Roof晚餐，品嘗豐盛美味的歐式料理之餘，同時欣賞30樓的高空夜景。THE Roof餐廳和Le Petit酒吧訂位專線07-975 6677。
(中時)
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